تيارت.. توقيف شخص وحجز مخدرات على متن دراجة نارية

تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت من حجز كمية مخدرات أثناء محاولة المتهم نقلها الى تيارت.

عملية الاطاحة بالمتهم تمت في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس اثر معلومات عن قيام شخص بنقل كمية من الكيف المعالج “مخدرات” من السوقر الى عاصمة الولاية ابن تم الترصد للمتهم بالمدخل الجنوبي وتوقيفه وهو على متن دراجة نارية.

و عثر بحوزته على صفائح بلغ وزنها 1 كلغ و70 غرام من المخدرات مهيأة للترويج.

بعد الانتهاء من الاجراءات تم تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت الذي اودعه الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.