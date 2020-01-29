تمكنت مصالح أمن الحضري السابع بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخص، يبلغ من العمر45 سنة، عن قضية النصب والإحتيال.

إثر شكوى رسمية تقدم بها 4 تجار لمحلات خاصة ببيع مواد البناء والخردوات إلى مصالح الأمن الحضري السابع.

بخصوص شخص إقترض منهم مبالغ مالية وسلع وآلات خاصة بالبناء ولم يقم بتسديد الدين الذي عليه.

حيث قدرت القيمة المالية الإجمالية للسلع والمبالغ المالية بـ73.689.600 دينار.

وبناءً على ذلك فتحت المصالح تحقيق في القضية، لتسفر التحريات عن تحديد الهوية الحقيقية للمشتبه فيه وتوقيفه.

ومن خلال التحقيق معه تبين أنّه نصب على ضحاياه موهما إيّاهم أنّه مسؤول لدى إحدى الشركات الخاصة بالبناء.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محمكة تيارت، الذي أحال ملف القضية إلى قاضي التحقيق أين صدر في حقه أمر إيداع، عن تهمة النصب والإحتيال.