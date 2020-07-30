تيارت.. توقيف مروجين بحوزتهما أكثر من 260 قرص مهلوس بالسوقر

تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة السوقر بأمن ولاية تيارت ، في عمليتين متفرقتين من توقيف شخصين عن قضية حيازة المؤثرات العقلية أقراص مهلوسة لغرض البيع.

،وتم توقيف شخصين حيث يتعلق الأمربكل من المدعو(م،ل 33 سنة)، و المدعو (ب ، خ 48 سنة ).

وتعود حيثيات القضيتين إثر معلومات وردت إلى ذات المصالح عن وجود شخصان يقومان بترويج المهلوسات بمدينة السوقر، و استغلالا لهذه المعلومات ، تم الترصد للمشتبه فيهما و توقيفهما ، وتثمينا للتحقيق تم إستصدار إذن بالتفتيش لمسكني المشتبه فيهما من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر، وقد ضبطت ذات المصالح، كميتين يقدر مجموعهما 268 قرص مهلوس.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوق أين أحال ملف القضية على إجراءات المثول الفوري، حيث صدر في حقههما أمر ايداع.