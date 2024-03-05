تيارت: توقيف مروج بحوزته 11 ألف قرص مهلوس

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة السوقر لأمن ولاية تيارت. من توقيف شخص البالغ من العمر 37 سنة. عن قضية حيازة المؤثرات العقلية قصد عرضها للبيع.

العملية جاءت على إثر معلومات واردة لذات الفرقة مفادها قيام شخص بتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية. قصد ترويجها بأحياء مدينة تيارت.

إستغلالا للمعلومة وبالتنسيق الدائم مع الجهات القضائية تم تحديد هوية المشتبه فيه. وتوقيفه و ضبط وحجز بحوزته كمية من الاقراص مهلوسة قدر عددها الاجمالي بـ 11400 قرص مهلوس من نوع برقابلين.

بعد إتمام الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ، بموجبه قدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر