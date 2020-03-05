تيارت.. توقيف مروّج المهلوسات وحجز 280 قرص بريقابالين بمهدية

أوقفت مصالح أمن دائرة مهدية بتيارت شخص ويتعلق الأمر بالمدعو “م ،ع 29 سنة”،عن قضية حيازة المؤثرات العقلية.

العملية تمت إثر ورود معلومات لمصالح الامن مفادها قيام شخص بترويج المؤثرات العقلية بإقليم مدينة مهدية.

أين أسفرت العملية من تحديد هوية المشتبه فيه، وتوقيفه، حيث ضبط بحوزته 210 قرص مهلوس من نوع بريقابالين.

وعقب إستصدار إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية لمسكن المشتبه فيه، تم العثور على وحجز 70 قرص مهلوس من نوع بريقابالين.

وقدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مهدية، الذي أحال إجراءات القضية على المثول الفوري حيث صدر في حقه أمر إيداع .