تيارت.. توقيف مزور محررات رسمية لمؤسسات إدارية ومصرفية

تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن تيارت، من توقيف شخص البالغ من العمر 53 سنة، عن قضية جناية تقليد أختام الدولة.

بالإضافة إلى تهم التزوير والإستعمال المزور لمحررات رسمية، ومحررات إدارية ومصرفية.

وتعود العملية على إثر معلومات واردة لذات الفرقة مفادها قيام شخص بتزوير محررات رسمية إدارية لمختلف المؤسسات العمومية والمصرفية.

وإستغلالا للمعلومة وبالتنسيق الدائم مع الجهات القضائية تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه وضبط وحجز بحوزته على وثائق رسمية وإدارية مزورة و28 ختم مقلد.

بالإضافة إلى طابعة، ودعامة إلكترونية وهواتف نقالة كانت تستعمل في عملية التزوير.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية إنجز ملف قضائي، بموجبه قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت.