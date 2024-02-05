تيارت: توقيف 10 أشخاص وضبط 2390 كيس من الشمة المقلدة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت في سبعة عمليات منفصلة. كانت العملية الاولى متصلة بحجز مادة التبغ للترشق ( الشمة ) المقلدة والمزيفة بكل أنوعها.

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تفتيش محل تخزين مادة الشمة. أين تم حجز كمية تقدر بـــــ 2390 كيس من مادة شمة بمختلف الأنواع.

كما قام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين دزاريت بخدمة شرطة المرور على مستوى الطريق الولائي رقم 03. بعد مراقبة كافة الوثائق الإدارية للمركبة، تم تفتيشها أين تم حجز بصندوقها الخلفي على كمية تقدر بــ 500 علبة سجائر ذات صنع أجنبي.

كما تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالسوقر، من وضع حد لنشاط أشخاص يقومون بترويج الأقراص المهلوسة عبر إقليم بلديتي النعيمة و عين الذهب. أسفرت العمليتين عن توقيف أربعة أشخاص و حجز كمية تقدر بــــــ 450 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغ.

بالإضافة كذلك إلى تمكن الدرك الوطني بتيارت، أثناء القيام بخدمة شرطة المرور من حجز كمية تقدر بــ 800 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام. وتوقيف ثلاثة أشخاص من أجل عدم إمتلاكهم لرخصة حيازة ونقل المشروبات الكحولية درك عين الذهب قام بدورية عبر إقليم الفرقة، تم توقيف سيارة نوع بيجو، بعد مراقبة كافة الوثائق الإدارية للمركبة، و تفتيشها تم العثور على بندقية صيد، بعد الإستفسار مع السائق حول رخصة تسمح له بحمل السلاح أكد أنه لا يملكها، على إثرها تم توقيفه وحجز السلاح.