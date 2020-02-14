تيارت: توقيف 15 شخصا من المحتجين في قرطوفة

تدخلت أول أمس مصالح الدرك الوطني لفتح الطريق الوطني رقم 23 بعد أن كان مغلقا منذ الثلاثاء من طرف سكان قرية شميط التابعة اداريا لبلدية قرطوفة.

وهذا احتجاجا على غياب النقل المدرسي و مطالب أخرى متعلقة بالغاز والتهيئة.

ويأتي فتح الطريق بعد أن ابدى عدد كبير من مستعملي الطريق الرابط بين تيارت و الرحوية استياء كبيرا على غلقه وتعطل مصالحهم في احتجاج لا علاقة لهم به.

واضطر اصحاب المركبات العودة او سلك معابر اخرى عبر مسافات طويلة بعد ان تم منعهم من طرف المحتجين الذين وضعوا اكوام من الحجارة بطريقة اصبحت تثير استفزاز اصحاب السيارات.

خاصة وأن السلطات المحلية اقترحت على المحتجين باختيار ممثلين عنهم للقاء والي الولاية الا أنهم اصروا على تنقله اليهم.

رغم أن وعودا قدمت لهم الخاصة بتوفير النقل المدرسي في القريب العاجل على ان يتم النظر في مطالب أخرى متعلقة بالغاز والتهيئة الا ان تعنت هؤلاء جعلت السلطات تقرر فتح الطريق.

حيث اضطرت الى إستعمال جراقة لازالة اكوام الحجارة المنتشرة على طول الطريق وتم توقيف حوالي 15 شخصا من المحتجين.

قبل أن يتم اطلاق سراحهم حسب مصادر محلية لم يتسن لنا التأكد منها من مصادر مسؤولة بعد الاستماع لاقوالهم واحالتهم على القضاء.

وقد حاولت النهار مرارا الاتصال بمير قرطوفة الا أنه تعذر علينا ذلك .