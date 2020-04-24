تيارت.. توقيف 3 أشخاص بتهمة تكوين جمعية أشرار تعتدي على المركبات

تمكنت عناصر الامن بتيارت من توقيف 3 اشخاص بتهمة تكوين جمعية أشرار تعتدي على مركبات المواطنين.

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث بأمن ولاية تيارت، من توقيف ثلاث أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 30 و 40 من العمر، عن قضية تـكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة بالكسر باستحضار مركبة.

حيثيات القضية تعود بناءا على شكوى رسمية تقدم بها شخص في الأربعينيات من العمر إلى مصالح الأمن الحضري الثالث.

بخصوص تعرضه للاعتداء بسلاح أبيض متبوع بمحاولة السرقة من داخل مركبته السياحية من قبل أشخاص يجهل هويتهم بمدينة تيارت.

وبناءا على ذلك تم فتح تحقيق في القضية للوصول إلى الفاعلين ،التحريات والأبحاث التي باشرتها ذات المصالح مكنت من الوصول إلى الفاعلين وتحديد هويتهم.

ويتعلق الأمر بثلاث أشخاص مشتبه فيهم ،أين تم توقيفهم.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيهم الثلاثة وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت أين أحال ملف القضية على إجراءات المثول الفوري.

وصدر في حق مشتبه فيمها إثنان أمر إيداع ، أما المشتبه فيه الثالث فصدر في حقه رقابة قضائية.