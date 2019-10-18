تيارت .. توقيف 3 أشخاص بحوزتهم 60 قرص من نوع ” الصاروخ “

تمكنت عناصر فرقة البياري بتيارت من توقيف ثلاثة أشخاص في العشرينيات من العمر،عن قضية حيازة الأقراص المهلوسة بصفة غير شرعية لغرض البيع.

العملية تمت إثر دورية لذات العناصر بأحد أحياء مدينة تيارت، اين لفت إنتباههم لمركبة سياحية مشبوهة على متنها ثلاثة أشخاص.

ليتم توقيفها وإخضاعها لعملية المراقبة والتفتيش تم ضبط وحجز بداخها كمية من الأقراص المهلوسة والمقدرة بـ60 قرس مهلوس من نوريكا بريغابالين المعروفة بالصاروخ.

بعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيهم الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت.