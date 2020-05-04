تيارت.. توقيف 3 أشخاص وضبط 3 آلات حفر بدون رخصة

أخبار الجزائر
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تيارت.. توقيف 3 أشخاص وضبط 3 آلات حفر بدون رخصة
بقلم ديار بن داود

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمهدية والسوقر بتيارت من توقيف 3 أشخاص وضبط 3 آلات حفر بدون رخصة.

قام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمهدية والسوقر مدعمين بعناصر فصائل الأمن و التدخل، من حجر ثلاثة آلات حفر للآبار الإرتوازية.عبر إقليم الدائرتين.

كما تم توقيف 3 اشخاص متورطين في عمليات الحفر بدون رخصة أين تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم وضع الآلات بالمحشر البلدي إلى غاية صدور أوامر قضائية في هذا الشأن.

فيما يبقى التحقيق متواصل بعد أن تم إخطار الجهات القضائية المختصة.


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