تيارت.. توقيف 3 أشخاص يتاجرون بالمخدرات في مهدية

تمكنت مصالح أمن دائرة مهدية بأمن ولاية تيارت، من توقيف 3 أشخاص يتاجرون بالمخدرات.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن الأمر يتعلق بكل من “ب،م” 36 سنة- ،”ب م” -33 سنة، و”ن س” 34 – سنة.

وتم متابعتهم عن قضية تكوين جمعية أشرار، حيازة المخدرات ،أقراص مهلوسة لغرض المتاجرة .

وأضاف البيان، أن العملية جاءت إثر معلومات مستقاة حول قيام بعض الأشخاص بترويج المخدرات في أوساط الشباب بمدينة مهدية.

وبناءا على ذلك تم ضبط خطة محكمة والترصد للمشتبه فيهم، وتم تحديد هوية ثلاث أشخاص مشتبه فيهم وتوقيفهم.

كما ضبط بحوزتهم كمية من المخدرات قدر وزنها بـ 179,4 غرام و03 أقراص مهلوسة من نوع بريابالين بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وتثمينا للتحقيق تم إستصدار اذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة مهدية لتفتيش مساكن المشتبه فيهم الثلاثة.

أين تم ضبط وحجز كمية من المخدرات قدر وزنها بـ 34,67 غرام كما تم العثور عرضيا على سلاح أبيض محظور.

و قدرت الكمية الإجمالية المحجوزة من المخدرات (كيف معالج) بـ 214,07 غرام ، ليتم تحويلهم إلى المصلحة ومواصلة التحقيق معهم. بعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيهم الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مهدية.

من جهتها تم إحالتهم على المثول الفوري ، وصدر في حقهم أمر إيداع الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بتيسمسيلت.