تيارت: توقيف 3 أشخاص يروّجون المخدرات بالسوقر

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة السوقر ولاية تيارت، من توقيف شخصين يروّجان المخدرات.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الأمر يتعلق بكل من (ح،ك 31 سنة)، و(ح،م46 سنة) تم توقيفهم عن قضية حيازة المؤثرات العقلية.

وتمت العملية إثر معلومات وردت لذات المصالح بخصوص ترويج شخص للمؤثرات العقلية بوسط مدينة السوقر.

ومكنت العملية من توقيف المشتبه فيه وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته 51 قرص مهلوس من نوع كلوراكسن.

ليتم إستصدار إذن بالتفتيش لمسكن المشتبه فيه من طرف وكيل الجمهورية،حيث تم توقيف بداخله شريكه في القضية.

كما تم ضبط وحجز ( 62 قرص مهلوس من مختلف الأنواع ، مبلغ مالي قدره 120 ألف دينار من عائدات البيع.

وعلى إثر معلومات مؤكدة تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت من توقيف مشتبه فيه ثالث يروج المخدرات.