تيارت.. توقيف 3 مُروّجين بحوزتهم 7 صفائح من الكيف بالسوڨر

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتيارت من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 40 و44 سنة.

العلملية تمت بعد ورود معلومات تفيد بقيام هؤلاء بترويج المخدرات بأحد أحياء مدينة السوڨر.

على إثر ذلك، تم الترصد لهم وتوقيفهم، وبعد إذن بتفتيش مساكنهم تم العثور على 7 صفائح من المخدرات (كيف معالج). مقدرة بـ 650 غرامًا، كانوا بصدد ترويجها بمدينة السوڨر.

ليتم تقديم المتهمين أمام الجهات القضائية.