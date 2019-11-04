تيارت .. توقيف 4 اشخاص متورطين بحيازة بندقيتين بمدروسة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بمدروسة ولاية تيارت من توقيف 4 أشخاص تورطوا في نقل بنذقيتين من صنع تقليدي بدون رخصة.

العملية تمت أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمدروسة بخدمة شرطة الطريق على مستوى الطريق الوطني رقم 14 الرابط بين بلدية مدروسة وبلدية ملاكو.

وبالضبط بالخرجة الشمالية لبلدية مدروسة قاموا بتوقيف سيارة نفعية نوع طويوطا هيلكس المقتادة من طرف المسمى(ش.ج) و التي هي ملك له، حيث كان برفقته المسمى (ب.ع.ق).

وهذا بعد التفتيش الدقيق لها تم العثور على بندقيتين تقليديتين الصنع لاستعمالها في (الفنطازيا) مخبأتين بإحكام داخل رداء أبيض بكيس خلف المقاعد الأمامية للمركبة.

وعند الاستفسار مع السائق والمرافق له عن صاحب ملكية البندقيتين السالفتين الذكر أكد المرافق أن بندقية واحدة ملك للمسمى (م.م) وأخرى ملك للمسمى(ب.أ.ل).

حيث تم تكليفهما من طرف المعنيان لأجل نقلهما من بلدية تخمارت إلى قرية سيدي واضح و تسليمهما إلي شخص يدعي (س.س).

وذلك بغرض استعمالهما في الاحتفالات وعلى إثر ذلك تم اقتياد المعنيان إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمدروسة لغرض استكمال الإجراءات القانونية. أين اكد مالكي البندقيتين أنهما اشتروها من عند حرفي صناعة الأسلحة التقليدية الموجهة للاحتفالات والنشاطات الثقافية والفولكلورية بلدية تيزي في معسكر

خاصة وأنهم منخرطين في الرابطة الولائية للفروسية.

وقد تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة عن وقائع القضية الذي أعطى تعليماته بفتح تحقيق في القضية و سماع المعنيان مع حجز البندقيتين وإطلاق سراحهما بعد استكمال التحقيق .