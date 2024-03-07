تيارت.. توقيف 5 أشخاص بتهمة ترويج المخدرات ببلدية حمادية 

استطاع عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة حمادية بأمن ولاية تيارت، من توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين (27 سنة -38 سنة )، عن قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية قصد عرضها للبيع.

وبعد معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية، قصد ترويجها بأحياء مدينة حمادية.

وإستغلالا للمعلومة وبالتنسيق الدائم مع الجهات القضائية، تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم وضبط وحجز بحوزتهم كمية من المخدرات(الكيف المعالج) قدر وزنها بـــ 520.02غرام و 265 قرص مهلوس من نوع بريغباليين.

بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر 42500 دج من عائدات البيع.