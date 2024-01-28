تيارت: توقيف 5 أشخاص يروّجون الخمر والمهلوسات بالسوقر

تمكن أمن دائرة السوقر بأمن ولاية تيارت، في عمليات متفرقة من توقيف 05 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 سنة و 42 سنة. عن قضية حيازة المشروبات الكحولية و الإتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية.

العملية جاءت على إثر معلومات واردة لذات الفرقة مفادها قيام أشخاص بترويج كمية من المؤثرات العقلية. و تخزين مشروبات كحولية قصد بيعها وسط مدينة السوقر. وعليه وبالتنسيق الدائم مع الجهات القضائية المختصة تم الترصد لهم وتوقيف المشتبه فيهم وبحوزتهم 105 قرص مهلوس من نوع بريغابالين. و 264 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع. أنجزت إجراءات قضائية ضد المشتبه فيهم ليقدموا بموجبهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر.