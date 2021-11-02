تيارت: توقيف 6 أشخاص يتاجرون بالخمور و الأقراص المهلوسة (صور)

تمكنت وحدات الكتيبه الاقليمية للدرك الوطني بالسوقر بولاية تيارت ومن خلال 3 عمليات متفرقه من حجز كمية معتبره من الأقراص المهلوسة.

حيث قدّرت كمية الأقراص المحجوزة من طرف ذات المصالح بـ2790 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ.

كما تم في عملية ثانية مشتركة مع مصالح الجمارك من ضبط 720 وحدة من المشروبات الكحولية.

بالإضافة حجز 3 مركبات سياحيه مع توقيف 6اشخاص مشتبه فيهم سيتم تقديمهم امام وكيل الجمهورية.

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تيارت: حجز أكثر من 3 آلاف قرص مهلوس

كما تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تيارت متمثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية. من ضبط شخص بحوزته أكثر من 3 آلاف قرص مهلوس.

وفي بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم ضبط شخص بحوززته 3598 قرص مهلوس من نوع بريقايلين 300ملغ اضافة الى مبلغ مالي قدره 132000 دج.

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