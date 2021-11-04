تيارت: توقيف 7 أشخاص بتهمة حرق سيارة والإعتداء على أصحابها

تمكنت مصالح درك عين دزاريت في تيارت، من توقيف 7 أشخاص، قاموا بحرق سيارة واعتدوا بالضرب على أصحابها. وجاءت هذه العملية، في إطار محاربة كل مظاهر الإجرام و المحافظة على أمن و سلامة المواطن.

وفي التفاصيل، تمت هذه العملية، إستغلالا لمكالمة هاتفية واردة عبر الرقم الأخضر 1055 مفادها وقوع حادث مرور بالطريق الولائي رقم 01 الرابط بين بلديتي مهدية والناظورة والذيراح ضحيته 3 أشخاص أصيبوا برضوض خفيفة.

ليتم على الفور، تشكيل دورية لأفراد الفرقة المحلية والتنقل إلى عين المكان بدوار البسباسة بلدية الناظورة بتيارت.

أين عاينوا وجود سيارة نوع “رونو إكسبراس” محترقة كليا مستقرة على الجهة اليمنى بإتجاه بلدية الناظورة.

كما تبين بأنه حادث مفتعل من طرف مجموعة أشخاص والذين قاموا بالإعتداء بالضرب على الضحايا مع حرق مركبتهم.

وبعد تنشيط الإستعلامات وتكثيف التحريات من طرف أفراد الفرقة المحققة تم توقيف الفاعلين والمقدر عددهم بسبعة أشخاص.

وتم متابعة المعنيين، بجناية الحرق العمدي لملك الغير وجناية محاولة القتل بواسطة سيارة وعدم التبليغ عن الجناية. وكذا عدم تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر.

هذا وسيتم تقديم الأشخاص المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة.

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