تيارت.. توقيف 9678 شخصا وحجز 1183 مركبة ودراجة نارية بسبب مخالفتهم إجراءات الحجر

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
تيارت.. توقيف 9678 شخصا وحجز 1183 مركبة ودراجة نارية بسبب مخالفتهم إجراءات الحجر
بقلم مالك.ج

أحصت مصالح أمن ولاية تيارت عدد المخالفات التي تدخل في إطار التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

حيث تمكنت ذات المصالح من توقيف 9578 شخص محل إجراء قضائي و حجز 1034 مركبة و 149 دراجة نارية، في الفترة الممتدة من 6 فيفري الى غاية 29 ماي.

وأشارت ذات المصالح أنه تم تحويل المركبات والدراجات النارية إلى المحشر لعدم تقيد أصحابها بإجراءات الحجر الصحي الجزئي.

وجددت مصالح أمن ولاية تيارت دعوتها من كافة المواطنين الى الإلتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية من أجل سلامتهم و أمنهم.

كما دعت المواطنين إلى الاتصال عبر الارقام الخضراء 1548 و الرقم 17 لطلب النجدة و التدخل او الاستفسار.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=830479

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com