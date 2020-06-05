تيارت.. توقيف 9678 شخصا وحجز 1183 مركبة ودراجة نارية بسبب مخالفتهم إجراءات الحجر

أحصت مصالح أمن ولاية تيارت عدد المخالفات التي تدخل في إطار التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

حيث تمكنت ذات المصالح من توقيف 9578 شخص محل إجراء قضائي و حجز 1034 مركبة و 149 دراجة نارية، في الفترة الممتدة من 6 فيفري الى غاية 29 ماي.

وأشارت ذات المصالح أنه تم تحويل المركبات والدراجات النارية إلى المحشر لعدم تقيد أصحابها بإجراءات الحجر الصحي الجزئي.

وجددت مصالح أمن ولاية تيارت دعوتها من كافة المواطنين الى الإلتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية من أجل سلامتهم و أمنهم.

كما دعت المواطنين إلى الاتصال عبر الارقام الخضراء 1548 و الرقم 17 لطلب النجدة و التدخل او الاستفسار.