تيارت.. ثلاثينية تُنجب 4 توائم في حملها الأول

أنجبت أول أمس السبت، سيدة، 4 توائم بمصلحة الولادة بالمؤسسة الإستشفائية للصحة العمومية ميموني الطاهر بالسوقر في تيارت.

و علم من مصادر طبية، إن السيدة خضعت لعملية قيصرية ناجحة، أشرفت عليها الدكتورة علالي وهي طبيبة مختصة في الولادة وأمراض النساء.

إلى جانب طبيب مختص في الإنعاش والتخدير وبمساعدة قابلات وممرضات.

وأنجبت السيدة البالغة من العمر 31 سنة، 4 توائم منهم 3 ذكور وأنثى.

وحسب ذات المصدر فإن عملية الإنجاب تعتبر الأولى بالنسبة لوالدة التوائم، حيث لم يسبق لها الإنجاب.

ووصف ذات المصدر الحالة الصحية للتوائم مع والدتهم بالجيدة، حيث يتكفل المستشفى بهم على مستوى مصلحة قسم الأطفال .