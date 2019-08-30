تيارت.. حجز أزيد من ألف قارورة خمر وتوقيف مروجين بعين الذهب وتخمارت

تمكنت مصالح الدرك بتيارت حجز 1058 قارورة خمر على متن مركبتين وتوقيف مروجين يبيعونها بدون ترخيص ببلديتي عين الذهب وتخمارت.

وحسب ذات المصالح فإن العملية تمت خلال خدمة مراقبة على الطريق الوطني رقم 23 بإتجاه السوڨر

أين لفت إنتباه افراد الدرك سيارة في مكان معزول وبعد تفتيشها تبين وجود أشخاص في صدد بيع وتوزيع الخمور .

وتم العثور بحوزتهم على كمية من الخمور قدرت بـ 218 قارورة تم حجزها وتوقيف الأشخاص المتورطين.

كما تم حجز في عملية أخرى على مستوى الطريق الوطني رقم 14 المتاخم لولايتي سعيدة ومعسكر بإتجاه بلدية فرندة.

تم العثور داخل سيارة على كمية معتبرة من الخمور قدرت بـ 840 المشروبات الكولية من مختلف الأحجام .

وعلى إثرها تم توقيف المتورطين وتقديمهم للعدالة .