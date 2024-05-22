تيارت.. حجز أزيد من قنطارين من اللحوم البيضاء الفاسدة بمطاعم المدارس الإبتدائية

تمكن عناصر فرقة الشرطة العامة وفرقة الأمن العمومي لأمن دائرة واد ليلي بأمن ولاية تيارت، بالتنسيق مع اللجنة المختلطة لأعوان التجارة و البيطرة من حجز كمية من اللحوم البيضاء.

وذلك إثر دوريات مراقبة وتفتيش مست المطاعم الخاصة بالمدارس الإبتدائية.

وأثناء عملية المراقبة تم ضبط وحجز كمية من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك البشري قدر وزنها بـ 2 قنطار و74كلغ من اللحوم البيضاء.

وبعد معاينة كمية اللحوم المحجوزة من طرف الطبيب البيطري أكد أنها غير صالحة للإستهلاك البشري.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية سيمثل المخالف أمام العدالة .