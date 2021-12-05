تيارت: حجز أكثر من قنطارين من اللحوم البيضاء بدون شهادة بيطرية بالسوقر

تمكنت مصالح الشرطة التابعة لفرقة شرطة العمران وحماية البيئة لأمن دائرة السوقر بأمن ولاية تيارت من حجز كمية من اللحوم البيضاء.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت على إثر دوريات محمولة لعناصر الشرطة التابعة لذات الفرقة، عبر شوارع المدينة. أين تم توقيف شاحنة تبريد وإخضاعها لعملية المراقبة والتفتيش. تبين أنها محملة بكمية من اللحوم البيضاء قدر وزنها بـ 218.13 كغ. بالإضافة كذلك إلى 22.18 كلغ مهيأة للبيع بدون شهادة بيطرية.

وأضافت ذات المصالح، أنه تم تحويل الكمية المحجوزة إلى المصلحة. بعد عرض كمية اللحوم للمعاينة من طرف الطبيب البيطري أثبت أن الكمية المحجوزة صالحة للإستهلاك.

وبما أن المخالف لم يلتزم بالشروط التنظيمية المفروضة على هذا النشاط من طرف مصالح البيطرة لبلدية السوقر وعدم حيازته على شهادة المراقبة الصحية وطبقا للقانون. تم إيداع كمية اللحوم الصالحة للإستهلاك الى مدرسة صغار الصم البكم.