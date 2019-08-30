تيارت .. حجز أكثر من 1200 وحدة من الألعاب النارية أجنبية الصنع

تمكنت، مصالح الدرك الوطني، في عين الذهب بتيارت، من حجز أكثر من 1200 وحدة من الألعاب النارية أجنبية الصنع.

حيثيات القضية، تعود إلى بعد أن تم توقيف مركبة ذات ترقيم محلي، قادمة من أحد ولايات الجنوب.

تم تفتيشها، أين تم العثور على صناديق ألعاب نارية من صنع أجنبي، مخبأة بإحكام داخل السيارة.

والمقدرة بـ1248 وحدة بقيمة مالية بلغت 1248000 دينار جزائري.

وفي ذات السياق، أوقفت ذات المصالح 3 أشخاص مشتبه بهم في سرقة سيارة من أمام مقبرة عين قاسمة بتيارت.

وتمّكن، الدرك الوطني لفرقة تيارت من إسترجاع المركبة المسروقة من نوع “لوقان داسيا” بجميع وثائقها.

ومن جهة أخرى، تمكنت عناصر الدرك الوطني من ضبط آلة طارقة للحفر بدون رخصة وشاحنة بقرية أولاد عربية.

واكتشف ذات السلك الأمني وجود شاحنة، من نوع “بارلي” على متنها آلة حفر طارقة.

ليتم مباشرة حجز الشاحنة والآلة، وإتخاذ الإجراءات القضائية مع الموقوفين الإثنين.

تجدر الإشارة، إلى أنّ كل الموقوفين في العمليات الثلاث تم انجاز ملفات ضدهم، قصد تقديمهم أمام الجهات القضائية.