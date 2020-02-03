تيارت.. حجز أكثر من 20 قنطار من المواد الغذائية الفاسدة بعين الذهب

حجزت مصالح أمن دائرة عين الذهب بولاية تيارت، بالتنسيق مع فرقة أعوان التجارة لبلدية السوقر، مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وتمت عملية حجز المواد، بناءً على معلومات وردت إلى ذات المصالح تفيد بوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية بمخزن ومحل لبيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة بمدينة عين الذهب ملك لتاجرين من المنطقة.

وبعد تنقل مصالح الشرطة وأعوان التجارة لمعاينة المحل تم العثور على كمية معتبرة من السلع المنتهية الصلاحية من مختلف المواد الغذائية واسعة الإستهلاك منها معلبات وسميد وفرينة مشتقاتهما،

وقدر وزن المحجوزات الإجمالي بـ20 قنطار و30 كلغ و280 غرام، بالإضافة إلى مواد سائلة وغازية قدرت سعتها الإجمالية بـ44 لتر و380 ملل.

وبعد الإنتهاء من عملية المراقبة والتفتيش تم تحويل المحجوزات المنتهية الصلاحية من أجل إتمام إجراءات الإتلاف بمركز الردم التقني للنفايات ببلدية عين الذهب رفقة أعوان التجارة وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها وتحرير محضر في حق التاجرين المخالفين.