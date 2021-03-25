تيارت: حجز أكثر من 24 قنطار من الزبيب والكاشير والزيتون فاسدة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك وانتشار ظاهرة المضاربة في المواد الغذائية حجز افراد الدرك الوطني بتيارت كمية معتبرة من المواد الغدائية فاسدة.

وحسب ذات المصالح العملية تمت إثر حاجز امني على مستوى الطريق الوطني رقم 23 من توقيف مركبة كانت محملة بمواد غذائية فاسدة.

تمثلت في البداية ب 20 قنطار من العنب المجفف منتهي الصلاحية.

ليتم اتخاذ اجراءات مع مصالح التجارة لتفتيش محل هذا التاجر حيث تم حجز كميات أخرى منها 490 كلغ من العنب المجفف.

مع ضبط قصاصات مزورة على العلب لتمديد صلاحية هذا المنتوج اضافة الى حجز كمية من الزيتون والكاشير ليتم اتلاف هذه المواد وتقديم المتهمين امام القضاء.