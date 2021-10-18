تيارت: حجز أكثر من 3 آلاف قرص مهلوس

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تيارت متمثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية. من ضبط شخص بحوزته أكثر من 3 آلاف قرص مهلوس.

وفي بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم ضبط شخص بحوززته 3598 قرص مهلوس من نوع بريقايلين 300ملغ اضافة الى مبلغ مالي قدره 132000 دج.

طالع أيضا