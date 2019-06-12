تيارت .. حجز أكثر من 345 قنطار من “الفرينة” غير مفوترة على متن جرارين بقصر الشلالة

استغلالا لمعلومات تحصلت عليها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقصر الشلالة مفادها وجود شاحنتين تحمل مادة القمح اللين قادمة من بلدية حاسي فدول نحو بلدية قصر الشلالة عبر الطريق الوطني رقم 120.

على إثرها تم تشكيل دورية ووضع نقطة مراقبة على مستوى منطقة الفرعية بقصر الشلالة.

أين تم توقيف كل من سائق الشاحنة الأول المسمى (ب.ع)، و سائق الشاحنة الثانية المسمى (ف.م).

وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعنيان تم حجز الجرارين إلى غاية حضور المسؤول المدني للجرارين وحجز مادة القمح اللين مع سماع سائقين. وذلك بسبب عدم امتلاكهما لفاتورة شراء السلع. ليتم حجز كمية من القمح اللين – فرينة – مقدر وزنها ب345.40 قنطار بقيمة مالية تساوي 690800 دج من مجمل 2000 دج للقنطار الواحد .