تيارت.. حجز أكثر من 3500 وحدة من المشروبات الكحولية 

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين الذهب لأمن ولاية تيارت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 46 سنة، تورّط في قضية حيازة المشروبات الكحولية قصد البيع من دون رخصة.

ووردت معلومات للمصلحة ذاتها، مفادها قيام شخص بتخزين كمية من المشروبات الكحولية، قصد بيعها من دون رخصة بمدينة عين الذهب. واستغلالا للمعلومات تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

واستمرارا للتحقيق وبناءً على إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية، لدى محكمة السوقر. تم تفتيش مسكن المتهم، حيث ضبط وحجز كمية من المشروبات الكحولية من نوع (بوفور) قدرت بـ3552 وحدة.

ليتم على الفور تحويل المعني للمصلحة من أجل مواصلة التحقيق في القضية. أنجز إجراء قضائي ضد المشتبه فيه قدِّمَ بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.