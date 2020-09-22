تيارت.. حجز أكثر من 4300 قارورة خمر بمسكن مروّج

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة.

وحسب بيان لمصالح ولاية تيارت، فيتعلق الأمر بالمدعو (ش-ب)، حيث تم حجز 4320 قارورة خمر قصد البيع بدون رخصة.

وتمت العملية إثر معلومات مؤكدة مفادها وجود شخص يقوم بإستغلال مسكنه في بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة بمدينة تيارت.

ليتم إستصدار إذن بالتفتيش لمسكن المشتبه فيه حيث تم ضبط وحجز بداخله على 4320 وحدة من مختلف الأنواع.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت الذي أحال ملف القضية للمحاكمة الفورية وفقا لإجراءات المثول الفوري، وصدر في حقه أمر إيداع.