تيارت: حجز أكثر من 4700 وحدة من مادة الياغورت واللبن

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية تيارت من حجز كمية من مادة الياغورت، واللبن بالإضافة إلى كمية أخرى من العصير.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن عملية حجز الكمية تمت في حاجز أمني بالطريق الإجتنابي بمدينة تيارت.

وتم توقيف مركبة غير مهيأة لنقل مواد سريعة التلف وبعد تفتيشها عثر بداخلها على 4534 وحدة من الياغورت.

كما تم العثور على 138 قارورة لبن و48 علبة قشدة وعلبة اخرى من العصير و تبين أن صاحبها لا يحوز على فاتورة نقل تلك المواد.

وبلغت قيمة المحجوزات 82714.83 دينار، حيث تم إتلاف الكمية المحجوزة بالتنسيق مع أعوان حماية المستهلك و قمع الغش.

وقد تم تحرير محضر في حق المعني و إحالة ملفه الى القضاء.