تيارت.. حجز أكثر من 8500 وحدة من الشمة

تمكنت مصالح الأمن بتيارت من حجز كمية معتبر ة من مادة الشمة من مختلف الانواع بين بلديتي عين بوشقيف وتيارت.

وخلال العملية التي قام بها أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات بالتنسيق مع أفراد الفرقة الإقليمية بالرحويةتم حجز 8535 وحدة من الشمه.

العملية تمت على مستوى الطريق الوطني رقم 40 أ الرابط بين وتيارت وغليزان.

واسفرت عن ضبظ غليزان في 8535 وحدة من الشمه مختلفة الأنواع بقيمة مالية للمحجوزات وصلت إلى 47700 دج.

ليتم توقيف شخصين وتقديمهما الى العدالة بتهمة ممارسة نشاط تجاري غير قار دون التسجيل في السجل التجاري مع إنعدام الفوترة.