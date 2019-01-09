تيارت.. حجز أكثر من 92 كلغ “زطلة” وتوقيف 76 شخص

حجزت مصالح الدرك الوطني بتيارت، خلال السنة المنصرمة، 92 كلغ من الكيف المعالج، و1367 قرصا مهلوسا، و6 مركبات و توقيف 76شخصا.

وحسبما أفادت به اليوم الأربعاء مصالح ذات المجموعة، أنه خلال معالجة 47 قضية متعلقة بالمخدرات بكل أنواعها.

أسفرت عن حجز حوالي 92 كلغ من الكيف المعالج، بمجموع 32 قضية منها قضية 80 كلغ من الكيف المعالج بفرندة.

كما تم حجز 6 مركبات و توقيف 76 شخصا متورطا منهم 72 تم إيداعهم الحبس المؤقت.

ومن جهة أخرى، سجلت ذات المصالح، حجز 306 54 وحدة مشروبات كحولية، من خلال103 قضية مسجلة خلال سنة 2018.

و517 12علبة شمة، و بالإضافة إلى 8020 علبة سجائر موجهة للتهريب من خلال قضيتين ببلدية عين الذهب، و أكثر من 7866 قنطار من القمح المغشوش من خلال معالجة 20 قضية كلها بإقليم بلدية مهية.