تيارت..حجز اكثر من قنطار دجاج فاسد بمحل للإطعام السريع بالسوقر

اتلفت فرقة تابعة لمفتشية التجارة لدائرة السوقر رفقة المفتش البيطري، 87 دجاجة فاسدة غير صالحة للإستهالاك البشري تزن 172 كغ.

وجاءت هذه العملية اثر خرجة ميدانية لفرقة تابعة لمفتشية التجارة، اين قامت بعمليات تفتيشية على مستوى بلدية السوقر.

والتي مست محل للاطعام السريع والشواء وبعد المعاينة تم من خلالها سحب 87 دجاجة تزن 172 كلغ بدون شهادة بيطرية و مخزنة في شروط حفظ غير ملائمة.

وبعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري اكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، وبالتالي تم اتلافها وفق الاجراءات المعمول بها قانونا ودون الاخلال بالمتابعات القضائية.