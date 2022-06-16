تيارت..حجز سلاح و ذخيرة من الصنف الخامس بدون رخضة
تمكنت مصالح الدرك الوطني بالسوقر بولاية تيارت، و على إثر معلومات مؤكدة مفادها حيازة شخص لسلاح ناري من الصنف الخامس بدون رخصة.
وفي هذا السياق، وو بعد إستيفاء الاجراءات القانونية تم اللجوء الى أخذ إذن بتفتيش مسكن المعني الكائن ببلدية السوقر، أين تم حجز بندقية صيد من الصنف الخامس + 80 خرطوشة و حمالة جلدية و أخرى خاصة بالخراطيش.
ليتم تقديم المعني بتهمة حجز سلاح ناري من الصنف الخامس بدون رخصة.
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أربعيني يُوجه طعنات خنجر لطليقته أمام الملأ في تيارت!
كما أقدم، أول أمس، شخص أربعيني على محاولة قتل طليقته بعدما وجه لها عدة طعنات أمام الملأ بمدينة تيارت.
وعُلم من مصادر مطلعة، بأن الحادثة وقعت في حي “الجامعة” بعاصمة الولاية، حيث كانت الضحية البالغة من العمر 42 سنة مارة على الشارع غير بعيد عن الحي الذي تقيم فيه،
قبل أن يفاجئها زوجها السابق بتوجيه لها طعنات في أنحاء مختلفة من جسمها جعلتها تسقط أرضا، قبل أن يلوذ الجاني بالفرار إلى وجهة مجهولة، حيث تبين لاحقا أن المرأة طليقته، ليتم نقلها إلى المستشفى، حيث وُصفت حالتها بالخطيرة.
وقد ذكرت مصادر بأن عدد الطعنات التي تلقتها الضحية بلغت أكثر من 4 طعنات، منها طعنة على مستوى الرقبة، وقد وضعت تحت العناية المركزة بمستشفى “يوسف دمرجي” نظرا لحالتها الحرجة.
وأرجعت مصادرنا أن الضحية طالبت طليقها بنفقة أولادهما نظرا لحالتها الإجتماعية التي وصفت بالصعبة وألزمته بدفع حقوقها. قبل أن يُفاجئها بطعنات غادرة في محاولة قلتلها.
وقد علمت “النهار” بأن الجاني لا يزال في حالة فرار والبحث عنه جارٍ من طرف الجهة الأمنية.
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أشرف مراقب الشرطة كريم حدادو رئيس أمن ولاية تيارت، رفقة السلطات المحلية المدنية والعسكرية وممثلي المجتمع المدني على مراسيم وضع حيز الخدمة ثلاثة مقرات أمنية جديدة لدعم الهياكل الأمنية المتواجدة بالولاية.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار الإستراتيجية المنتهجة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في مرافقة ومسايرة برامج الدولة المتعلقة بالأقطاب السكنية والحضرية الجديدة. من أجل توفير تغطية أمنية شاملة على مستوى الإقليم الوطني. وضمان المحافظة على إستتباب الأمن والطمأنينة.
كما أنجزت هذه المقرات الجديدة لدعم التغطية الأمنية لصالح المواطن وضمانا لأمنه وممتلكاته. حيث تم إنجاز مقر أمن دائرة مغيلة ، الأمن الحضري الأول بأمن دائرة السوقر. بالإضافة كذلك إلى مقر الأمن الحضري الحادي عشر بعاصمة الولاية.
كما إطلع مراقب الشرطة كريم حدادو رئيس أمن ولاية تيارت على كافة التجهيزات والوسائل المخصصة لهذه المنشأت الشرطية.
وفي ذات السياق حث مراقب الشرطة كريم حدادو رئيس أمن الولاية موظفي الشرطة المسخرين للعمل بهذه المقرات على ضرورة تقديم خدمة عمومية ترقى الى تطلعات المواطن.
كما حث تعزيز جسور التواصل الدائم معه في إطار مبدأ الشرطة الجوارية. والسهر على ضمان أمنه وحماية ممتلكاته. مع التحلي بالصرامة في تطبيق التدابير والإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الصحة العامة لمكافحة فيروس كورونا.