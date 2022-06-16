تيارت..حجز سلاح و ذخيرة من الصنف الخامس بدون رخضة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالسوقر بولاية تيارت، و على إثر معلومات مؤكدة مفادها حيازة شخص لسلاح ناري من الصنف الخامس بدون رخصة.

وفي هذا السياق، وو بعد إستيفاء الاجراءات القانونية تم اللجوء الى أخذ إذن بتفتيش مسكن المعني الكائن ببلدية السوقر، أين تم حجز بندقية صيد من الصنف الخامس + 80 خرطوشة و حمالة جلدية و أخرى خاصة بالخراطيش.

ليتم تقديم المعني بتهمة حجز سلاح ناري من الصنف الخامس بدون رخصة.

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كما أقدم، أول أمس، شخص أربعيني على محاولة قتل طليقته بعدما وجه لها عدة طعنات أمام الملأ بمدينة تيارت.

وعُلم من مصادر مطلعة، بأن الحادثة وقعت في حي “الجامعة” بعاصمة الولاية، حيث كانت الضحية البالغة من العمر 42 سنة مارة على الشارع غير بعيد عن الحي الذي تقيم فيه،

قبل أن يفاجئها زوجها السابق بتوجيه لها طعنات في أنحاء مختلفة من جسمها جعلتها تسقط أرضا، قبل أن يلوذ الجاني بالفرار إلى وجهة مجهولة، حيث تبين لاحقا أن المرأة طليقته، ليتم نقلها إلى المستشفى، حيث وُصفت حالتها بالخطيرة.

وقد ذكرت مصادر بأن عدد الطعنات التي تلقتها الضحية بلغت أكثر من 4 طعنات، منها طعنة على مستوى الرقبة، وقد وضعت تحت العناية المركزة بمستشفى “يوسف دمرجي” نظرا لحالتها الحرجة.

وأرجعت مصادرنا أن الضحية طالبت طليقها بنفقة أولادهما نظرا لحالتها الإجتماعية التي وصفت بالصعبة وألزمته بدفع حقوقها. قبل أن يُفاجئها بطعنات غادرة في محاولة قلتلها.

وقد علمت “النهار” بأن الجاني لا يزال في حالة فرار والبحث عنه جارٍ من طرف الجهة الأمنية.

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