تيارت.. حجز قرابة الـ 104 طن من المواد الغذائية فاسدة خلال سنة 2018

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تيارت.. حجز قرابة الـ 104 طن من المواد الغذائية فاسدة خلال سنة 2018
بقلم مصطفى.ق

تم حجز ما يقارب 104 طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك أو غير مفوترة بولاية تيارت خلال سنة 2018.

وأوضحت مصالح مديرية التجارة خلال عرض حصيلة النشاطات السنوية لمصالحها، أن هذه  المواد الغذائية المحجوزة تقدر بقيمة 5 مليار دج.

وأنه تم حجزها خلال عمليات مراقبة قامت بها  فرق حماية المستهلك و قمع الغش و مراقبة للممارسات التجارية.

و تم القيام في السنة المنصرمة ب 60119 تدخل سجلت خلالها  2653 مخالفة و تحرير 2551 محضر وغلق 283 محل تجاري.

وسجلت مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش 25680 تدخلا تم فيها إقتطاع 322 عينة تبين بعد التحليل أن 61 منها غير مطابقة.

كما تم تسجيل 34439 تدخل رفعت خلاله 1699  مخالفة بسبب عدم الفوترة بقيمة 5 مليار دج و عدم الكشف عن رقم الأعمال.

وجندت 49 فرقة منها 27 خاصة بمراقبة الممارسات التجارية و 22 فرقة حماية المستهلك عمل بالتنسيق مع مصالح البيطرة و الأمن.


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