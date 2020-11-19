تيارت.. حجز قرابة 1400 قرص مهلوس بقصر الشلالة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
تيارت.. حجز قرابة 1400 قرص مهلوس بقصر الشلالة
بقلم د.داود

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقصر الشلالة بولاية تيارت من الإطاحة بشبكة إجرامية تروّج المؤثرات العقلية والمهلوسة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن وقائع القضية تعود إلى معلومات مؤكدة واردة إلى أفراد الفرقة.

أين تم تفتيش مسكن أحد الأشخاص الموقوفين وعثر على كمية تقدر بـ 1373 قرص مهلوس نوع ريفوتريل سعة 300 ملغ.

كما تم حجز مبلغ مالي قدره 24 مليون سنتيم كعائدات إجرامية، وقد تمكنت ذات العناصر من توقيف كامل عناصر الشبكة المتكونة من 03 أشخاص الذين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة الحيازة والمتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعه


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=922914

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com