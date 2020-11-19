تيارت.. حجز قرابة 1400 قرص مهلوس بقصر الشلالة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقصر الشلالة بولاية تيارت من الإطاحة بشبكة إجرامية تروّج المؤثرات العقلية والمهلوسة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن وقائع القضية تعود إلى معلومات مؤكدة واردة إلى أفراد الفرقة.

أين تم تفتيش مسكن أحد الأشخاص الموقوفين وعثر على كمية تقدر بـ 1373 قرص مهلوس نوع ريفوتريل سعة 300 ملغ.

كما تم حجز مبلغ مالي قدره 24 مليون سنتيم كعائدات إجرامية، وقد تمكنت ذات العناصر من توقيف كامل عناصر الشبكة المتكونة من 03 أشخاص الذين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة الحيازة والمتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعه