تيارت: حجز قناطير من الكسكس والأرز الفاسد في السوقر وتخمارت

تمكنت اليوم فرق المراقبة ومكافحة الغش التابعة لمديرية التجارة بولاية تيارت من حجز كمية معتبرة من مختلف المواد الغذائية الفاسدة بكل من السوقر وتخمارت .
وأفاد المصدر ان عملية حجز المواد الغذائية تمت خلال عملية مراقبة للمحلات ببلدية السوقر.
والعملية مكنت من حجز 17.445 قنطار من المواد المختلفة منها 14 قنطار من الكسكس و 2.25 قنطار من الأرز و 25 كلغ من الفاصولياء.
كما تم ضبط مواد تنظيف غير صالحة وفي بلدية تخمارت حجزت ذات المصالح 95 كلغ من المواد الغذائية المتنوعة.
والتي تبين انها هي الأخرى غير صالحة للاستهلاك.
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