تيارت… حجز كميات من الدجاج ومواد غذائية منتهية الصلاحية

تمكنت أعوان الرقابة لمديرية التجارة بتيارت من حجز مواد غذائية وأخرى لتحضير الحلويات منتهية الصلاحية.

ويتعلق الأمر بكل من المواد المخصصة لتحضير وتزيين الحلويات، بالإضافة إلى بعض المواد الغذائية و كمية أخرى من اللحوم.

العملية تمت إثر عملية مراقبة عادية لأعوان مفتشية التجارة لعدد من المحلات ببلدية الرصفة.

حيث عثر على كمية من المواد المخصصة لتحضير الحلويات والمرطبات، بالإضافة إلى كمية من المواد الغذائية المختلفة تبين انها غير صالحة للاستهلاك.

كما عثرت ذات المصالح في ذات المحل على كمية من الدجاج الفاسد داخل ثلاجة تظهر عليه بقع زرقاء.

وتم إتلاف الكمية وتحرير محضر في حق التاجر وإحالة ملفه للقضاء.