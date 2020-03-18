تيارت.. حجز من 800 قنطار من الحبوب المغشوشة في فرندة

تمكنت اليوم كتيبة الدرك الوطني لدائرة فرندة بتيارت من حجز كمية كبيرة من القمح المغشوش كانت موجهة الى بلدية افلو بولاية الاغواط.

وعلم من مصادرنا ان عملية حجز الكمية المقدرة باكثر من 800 قنطار تمت اثر دورية عادية لمصالح الدرك الوطني لبلدية عين الحديد حيث لفت انتباههم 3 شاحنات من الوزن الثقيل محملة بالقمح وتبين أن الكمية المحجوزة من الحبوب المغشوشة.

وتزامن ذلك مع توقيف فرقة الدرك الوطني لدائرة فرندة التابعة لذات الكتيبة لشاحنة اخرى كانت محملة هي الأخرى بنفس التوعية من القمح المغشوش وأسفرت التحقيقات ان الحبوب كانت قادمة من العاصمة في طريقها الى بلدية افلو التابعة لولاية الاغواط.

ومن المنتظر ان يتم تقديم المتهمين الاربعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة للنظر في قضيتهم.