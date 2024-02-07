تيارت: حجز 1 كلغ من الكيف وتوقيف مروّجيه بالسوقر

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالسوقر ولاية تيارت من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 21و 22 سنة عن قضية حيازة المخدرات قصد عرضها للبيع.

حيثيات القضية جاءت إثر معلومات واردة لذات الفرقة مفادها قيام شخصين بتخزين المخدرات. قصد ترويجها بأحياء مدينة تيارت و إستغلالا للمعلومة وبالتنسيق الدائم و المستمر مع الجهات القضائية. تم تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما على متن سيارة سياحية.

حيث تم ضبط وحجز بحوزتهما كمية من المخدرات قدر وزنها بـــ 941 غرام من المخدرات (الكيف المعالج ). بعد إتمام الإجراءات القانونية سيتم إنجاز ملف قضائي. بموجبه قدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر.