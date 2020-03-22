تيارت: حجز 190 قنطار من مادة الفرينة في مخزن

حجزت اليوم الاحد، فرقة مكافحة الغش التابعة لمديرية التجارة بتيارت كمية معتبرة من مادة الفرينة داخل مخزن بالمنطقة الصناعية بالزعرورة.

و علم من مصدر مطلع أن عملية حجز الكمية المقدرة ب190 قنطارا، تمت اثر عملية مراقبة لذات المصالح.

واشارت المصادر انه تم كشف مخزن، يقع بالمنطقة الصناعية، كان صاحبها بصدد تسويقها و رفع سعرها بطريقة مخالفة للقانون.

و قد علمت النهار أن المعني قد أحيل ملفه للعدالة بسبب مضاربته و احتكاره للسلعة خاصة في هذه الظروف.

و اضاف مصدرنا ان مديرية التجارة لولاية تيارت قد شددت على تطبيق القانون و تشرف على عملية المراقبة عبر عدة مناطق و هو ما لقي ارتياح المواطنبن .