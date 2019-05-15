تيارت.. حجز 330 قنطار “فارينة” وتوقيف 3 أشخاص بقصر الشلالة

حجزت مصالح الدرك الوطني بقصر الشلالة في ولاية تيارت، 330 قنطار من القمح على متن جرار وتم توقيف 3 أشخاص خلال العملة.

بناءا على معلومات مؤكدة وردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقصر الشلالة في تيارت.

مفادها وجود جرار مركون داخل مرآب مسكن يقع بحي بن يوسف بن خدة بلدية قصر الشلالة.

هذا الجرار الطريقي محمل على متن مقطورته الخلفية كمية معتبرة من القمح ، على إثرها تم توجيه أفراد من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقصر الشلالة والتوجه إلى المكان المذكور.

وتم التحقيق وتوقيف ثلاثة أشخاصلهم علاقة في القضية كما تم حجز 330 قنطار من مادة القمح اللين فرينة مجزأة تقدر قيمتها المالية 660 ألف دج، حيث يقدر سعر القنطار الواحد 2000 دج.

ليتم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر الشلالة الذي أقر بفتح تحقيق حول القضية التي قدم فيها الأشخاص المعنيون بتهمة جنحة عدم إمتلاك فاتورة الشراء كما أمر بالقيام بالحجز العيني للقمح .