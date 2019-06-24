تيارت: حجز 56 قنطار حبوب مستوردة قبل دفعها للمخازن على أساس حبوب محلية

تمكنت مصالح الدرك الوطني ببلدية عين الحديد بتيارت، وبعد ورود معلومات إليها بتواجد كمية من الحبوب المستوردة

كان صاحبها بصدد تحضيرها لدفعها إلى مخازن الحبوب، أين تحركت ذات المصالح وتحديد مكان تواجدها، حيث تبين أنها على مستوى

مزرعة لا تبعد سوى بعض الكيلومترات عن بلدية عين الحديد، ليتم ضبط المعني المسمى – ر.و-متلبسا بحيازة كمية من الحبوب

مقدرة بـ56 قنطار و40 كيلوغرام، كان يريد دفعها إلى مخازن الحبوب بعد خلطها مع حبوب محلية بصفتها حصيلة حصاد السنة.

وتم إحالة ملف القضية على وكيل الجمهورية بتهمة التجارة التدليسية، حيث أنه وفي تصريح سابق للمدير الجهوي للديوان المهني للحبوب