تيارت.. حجز 657 قنطار من القمح اللين بملاكو

تمكنت مصالح الدرك الوطني لبلدية ملاكو من حجز كمية معتبرة من القمح اللين المستورد كان المتهمون بصدد بيعها في السوق السوداء.

وعلم من ذات المصالح ان عملية حجز الكمية تمت اثر معلومات وردت الى عناصر الدرك الوطني.

مفادها قيام 4 أشخاص بنقل كميات من الشعير المدعم من الدولة على متن جرارين بطريقة غير قانونية من احدى المطاحن.

حيث تم توقيف الجرارين بالطريق الوطني رقم 14 في الجزء القريب من بلدية ملاكو.

وتم حجز 657 قنطارا و اسفرت النحقيقات الأولية ان عملية استخراج هذه الكمية تمت بتواطؤ من صاحب المطحنة لإعادة بيعها في السوق السوداء.

حيث تم توقيف 4 اشخاص و بعد تقديمهم أمام وكيل الجمهورية تم وضعهم تحت الرقابة الفضائية.

ووجهت إليهم تهمة اعادة بيع مادة أولبة من حالتها الاصلية بعد اقتنائها للتحويل.

وممارسة تجارة تدليسية بينما نقلت الكمية المحجوزة الى تعاونية الحبوب و الخضر الجافة بتيارت.