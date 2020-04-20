تيارت: حجز 715 قنطارا من الشعير المستورد في مهدية

تمكنت امس مصالح الدرك الوطني لبلدية مهدية من حجز كمية كبيرة من الشعير المستورد كانت مهيأة للمضاربة.

وعلم من ذات المصادر ان عملية حجز الكمية المقدر ب 715 قنطار تمت اثر معلومات وردت الى لذات العناصر بقيام شاحنيين إحداها من نوع سوناكوم واخرى من نوع برلي بنقل كميات كبيرة من الشعير .

حيث تم الترصد للشاحنين وتوقيفهما و تم حجز بهما 215 قنطارا واسفرت التحقيقات ان الحمولة تم شحنها من مسكن في طور الانجاز يقع بمخرج بلدية مهدية.

أين تم العثور على 500 قنطارأ اخرى لتصل الى 715 قنطارا وتبين أن الكمية المحجوزة هي من الشعير المستورد المدعم من الدولة.

والتي كان صاحبها بصدد المضاربة بها و اسفرت العليية عن توقيف شخصين ومن المنتظر ان يتم تقديمهما امام وكيل الجمهورية لدى محكمة مهدية للنظر في قضيتهما .