تيارت: حجز 8 آلاف وحدة من المفرقعات

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة السوقر ولاية تيارت. وفي عمليتين متفرقتين من توقيف شخصين، وحجز كمية من الألعاب النارية

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم توقيف شخصين تتراوح أعمارهما ما بين ” 26 و 27 سنة” وحجز كمية من المفرقعات. بعد نصب نقطة مراقبة تم توقيف مركبة سياحية على متنها شخص. وبعد إخضاع المركبة لعملية التفتيش ضبط بداخلها على كمية من المفرقعات من مختلف الأنواع و الأحجام قدر عددها بـ 703 وحدة.

أما العملية الثانية فتمت على مستوى مدينة السوقر حيث تم ضبط كمية من الألعاب النارية قدر عددها بـ 7500 وحدة من مختلف الأنواع و الأحجام كان صاحبها بصدد بيعها بطريقة غير شرعية. ،حيث قدرت الكمية الإجمالية المحجوزة بـ8203 وحدة من مختلف الأنواع. وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم إرسال ملف القضية لوكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر .

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