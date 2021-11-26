تيارت: حجز أكثر من قنطار و40 كلغ من اللحوم فاسدة
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمهدية ولاية تيارت من حجز كمية تقدر بـ 141 كلغ من اللحوم الحمراء “لحم بقري” كانت موضوعة داخل أكياس بلاستيكية سوداء بالصندوق الخلفي لمركبة.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المركبة التي كانت على متنها اللحوم غير مهيأة، و تنعدم لأدنى شروط النظافة الصحية. ليتم على الفور توقيف المركبة وإقتياد المتورطين إلى مقر الفرقة بتهم عدم إحترام إلزامية النظافة و النظافة الصحية.وعدم إحترام إلزامية رقابة المطابقة المسبقة “عدم وجود تعريفة المذبح و شهادة صحية”.
بالإضافة كذلك إلى عدم حيازة الشخص على الفوترة، حيازة مواد غذائية فاسدة ، عدم إمتلاك السجل التجاري، وعدم إحترام شروط نقل مواد سريعة التلف
كما تبين بعد معاينة الطبيب البيطري للحوم المحجوزة، أنها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك. حيث تم إتلاف الكميات المحجوزة بالتنسيق مع مكتب الصحة لبلدية مهدية. ليبقى التحقيق متواصل بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.
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تيارت: الدرك يحجز 203 قنطار من الشعير.. وتوقيف مروّجي الأقراص المهلوسة
تيارت: الدرك يحجز 203 قنطار من الشعير.. وتوقيف مروّجي الأقراص المهلوسة
تمكن أفراد الدرك الوطني بولاية تيارت وفي عمليتين منفصلتين من حجز 203 قنطار من الشعير. بالإضافة إلى توقيف 3 أشخاص يمتهنون تجارة الأقراص المهلوسة.
وحسب بيان لذات المصالح، فقد تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمهدية ولاية تيارت وعلى إثر حاجز أمني على مستوى الطريق الوطني رقم 40 من حجز كمية تقدر بـ 203 قنطار من مادة الشعير. التي كانت محملة على متن شاحنة ذات مقطورة.
وأوضح البيان، أنه تم توقيف شخص واحد لإنعدام الفوترة، وممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري. كما أن التحقيق متواصل بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.
درك السبعين يوقف 3 مروجين للأقراص المهلوسة
كما إستطاع أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسبعين فبولاية تيارت وفي عمليتين منفصلتين من توقيف مروجي الأقراص المهلوسة وحجز كمية معتبرة.
كما تم خلال العملية الأولى حجز كمية تقدر بـ 53 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغ. أما العملية الثانية فتم خلالها حجز 120 قرص مهلوس. بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 43.000 دج كعائدات إجرامية .و هذا على متن مركبة سياحية و التي كانت مخبأة بإحكام داخل غطاء باب السائق.
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