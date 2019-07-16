تيارت.. حريق يتلف قرابة 5 الاف حزمة تبن بمزرعة بعين بوشقيف

تدخلت منتصف نهار اليوم، عناصر الحماية المدنية لإخماد حريق شب بمزرعة بعين بوشقيف في تيارت.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية المتصلة بكل من الوحدة الرئيسية والوحدة الثانوية لدائرة سوقر بالمركز المتقدم بدحموني اخماد الحريق الذي شب بمخازن للعلف مستوى مزرعة جلولي ميسوم والمتواجدة بطريق عين بوشقيف.

حيث سخرت ذات المصالح وسائل مادية منها 04 شاحنات إطفاء مع سيارة إسعاف،فيما تم تسخير الوسائل البشرية المتدخلة بمشاركة 20 عون حيث تم التمكن من إخماد الحريق الذي خلف خسائر مادية لقرابة 5000 حزمة تبن.

في وقت تم التمكن من إنقاذ عدد من رؤوس الماشية كالابقار وكذا سكنين بالمزرعة المذكورة فيما تبقى اسباب الحريق محل تحقيق.